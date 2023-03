Volta Redonda: programa de prevenção ao câncer intensifica exames em pacientes neste Dia da Mulher

Apesar do serviço gratuito, dados do Inca mostram que em 2022 apenas um terço das pacientes que usam o SUS (Sistema Único de Saúde) na cidade realizaram o preventivo

O programa PREVENIR, de combate ao câncer de colo do útero e de mama, que tem realizado um mapeamento de mulheres entre 25 e 64 anos, reforça os cuidados com a saúde da mulher em Volta Redonda. Nesta quarta-feira, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o projeto vai intensificar a oferta de exames na Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do bairro Vila Mury.

Apesar do serviço gratuito, dados do Inca (Instituto Nacional de Câncer) apontam que em 2022, um terço das mulheres que usam o SUS (Sistema Único de Saúde) da cidade realizaram o exame preventivo. Isto quer dizer que de cada três mulheres que precisam ser submetidas aos exames, apenas uma realizou.

O PREVENIR, criado em novembro do ano passado, atua justamente para aumentar a adesão ao exame de prevenção, como explicou a coordenadora do programa, a oncologista Luciana Francisco Netto.

“A gente precisa mudar esses números. Porque é um exame simples, indolor e que consegue prevenir uma doença muito grave, que é o câncer de colo do útero. Então o exame citopatológico, que também pode ser chamado de preventivo ou papanicolau, é realizado na unidade de saúde pela equipe de enfermagem”, disse Luciana.

A médica explicou que a faixa etária recomendada para o exame é dos 25 aos 64 anos.

“A lesão do HPV para se transformar em uma lesão precursora de câncer, leva um tempo longo. E muitas vezes, quando a paciente é jovem, as lesões podem involuir. Então o recomendado é que toda mulher que já tenha iniciado a vida sexual, mesmo que não seja mais sexualmente ativa, faça o exame”, orientou.

O PREVENIR está realizando o cadastro de todas as famílias da área de abrangência da UBSF do bairro Vila Mury – cerca de 6 mil. O serviço ocorre em parceria com o Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto). O objetivo principal é diagnosticar as doenças de forma precoce e reduzir óbitos.