A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira, dia 8, um homem condenado por estupro de vulnerável que estava foragido desde janeiro do ano passado, em em Resende. A condenação dele é de 12 anos de prisão. O mandado para sua captura foi expedido pela 1ª Vara de Justiça Estadual de Tremembé, no estado de São Paulo.

A ordem judicial foi cumprida por policiais federais do Grupo de Capturas do Núcleo de Operações da PF em Volta Redonda. O condenado foi encontrado no bairro Cidade Alegria.

Após as formalidades decorrentes da prisão, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da justiça de São Paulo.