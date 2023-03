Evento vai ocorrer no Corredor Cultural e terá uma vasta programação



A prefeitura de Barra Mansa, através da Fundação Cultura (FCBM), vai promover nesta quarta-feira, dia 8, o evento “Festival Mulheres na Cultura” para celebrar o Dia Internacional da Mulher, comemorado na mesma data. Com vasta programação, o festival será no Corredor Cultural, no Centro.

O tema do evento será “Festival Mulheres na Cultura: mulher, levanta e brilha” e tem o objetivo de valorizar a cultura feminina na cidade. A programação contará com rodas de conversa, shows, palestras e apresentações.

Programação:

07h – Caminhada orientada no Parque Centenário

08h – Aulão de dança no palco

09h – Apresentação do Coral do Idoso no palco

10h – Apresentação das alunas da Escola Vocacionada à Música no palco

11h – Roda de conversa sobre Saúde Mental na tenda grande

12h – Roda de conversa sobre Violência Contra a Mulher na tenda grande

13h – Palestra sobre Empreendedorismo Feminino no palco

14h – Show com Naty Rio, no palco

15h – Café Literário na Galeria Glécio Penedo, no Palácio Barão de Guapy

15h – Roda de conversa sobre Saúde da Mulher na tenda grande

16h – Roda de conversa no palco

17h – Show com a Banda Fulanas no palco

18h – Encerramento