Obras maiores de recuperação asfáltica são retomadas em Volta Redonda

Serviços ocorrem através de parceria entre a prefeitura e o Governo do Estado; convênio vai atender diversas vias da cidade

As obras de recapeamento asfáltico foram retomadas na Rodovia dos Metalúrgicos, em Volta Redonda. Os serviços ocorrem do trevo do Cemitério Portal da Saudade até o Mergulhão Marco Antônio dos Reis – nas proximidades do Hospital São João Batista (HSJB), na Colina. Em seguida, as equipes vão se deslocar para a São Geraldo.

As obras ocorrem através de uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado. Os serviços são fiscalizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI).

“Estamos na etapa de troca de solo. A previsão é que os trabalhos prossigam pelos próximos dias e que a fresagem ocorra já na semana que vem, cobrindo com massa asfáltica. Faremos todo o trecho até o mergulhão e depois vamos para a Rua Capitão Benedito Lopes Bragança, a principal do bairro São Geraldo”, explicou a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira.

O avanço do recapeamento asfáltico está condicionado diretamente ao bom tempo. Em caso de chuvas, os serviços precisarão ser paralisados, já que o material aplicado e compactado em contato com a água da chuva perde sua capacidade de resistência e aderência.

Outras frentes

Além das obras na Rodovia dos Metalúrgicos, outras duas frentes de asfaltamento devem ser abertas nos próximos dias. Uma delas será no bairro Roma e outra no Santo Agostinho.

“As empresas já estão mobilizando o maquinário para iniciar estas duas frentes. No Roma, será feito também um trabalho grande de drenagem antes do asfalto cair, para que a obra tenha efetiva durabilidade. Mesmo com as chuvas, que atrapalham muito, vamos iniciar as melhorias”, disse Poliana.

As obras no Santo Agostinho também fazem parte de um convênio com o Governo do Estado e a pavimentação no Roma, nesta fase, será iniciada a partir de uma emenda parlamentar. Fotos: Divulgação/PMVR