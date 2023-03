A K-Infra Rodovia do Aço começa nesta sexta-feira, dia 10, a operar os equipamentos eletrônicos de medição de velocidade instalados no Km 232 nas pistas sentido Sul e Norte da BR-393, na localidade do Bairro Carvalheira, em Vassouras, Sul do Estado do Rio de Janeiro.

A medida tem o objetivo de aumentar a segurança dos motoristas e usuários da rodovia no trecho. A velocidade máxima nos dois sentidos das pistas é de 40 km/h. A solicitação para a instalação do equipamento foi feita junto à ANTT e à Polícia Rodoviária Federal (PRF), que no último dia 8 deram a autorização para o seu funcionamento.

Os locais estão bem sinalizados para motoristas e usuários. A concessionária utiliza os painéis eletrônicos fixos e móveis na rodovia para alertar sobre os novos equipamentos instalados no Km 232+250 sul e Km 232+330 norte, e também sobre o limite de velocidade no local.

A Rodovia do Aço possui uma infraestrutura moderna que oferece segurança e conforto aos usuários da BR-393, com monitoramento constante do trecho da concessão. A tecnologia garante maior segurança e agilidade no socorro às vítimas de acidentes. A concessionária também disponibiliza uma linha gratuita para receber informações: 0800-2853-393. Pessoas com deficiência auditiva podem usar o número 0800-0959-393.