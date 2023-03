Café com Poesia e Prosa aconteceu na sede da Secretaria de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, reunindo mais de 20 prestadoras de serviço

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), reuniu, na manhã de segunda-feira (6), um grupo com mais de 20 mulheres prestadoras de serviços das cooperativas de coleta seletiva. A atividade, que contou com Café com Poesia e Prosa, aconteceu na sede da secretaria e faz parte da programação do mês de março, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher (8 de março).

A secretária municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, Glória Amorim, agradeceu a presença das mulheres catadoras, responsáveis pela higienização urbana diária do município, com a retirada dos resíduos poluentes, produtos recicláveis, e citou a relevância das homenagens durante o mês corrente, que é dedicado às mulheres.

“É um mês para comemorar, refletir sobre os avanços e conquistas de direitos pelas mulheres numa sociedade mais evoluída, e visando a garantia de mais empregos, mais educação, melhor atendimento na saúde e políticas de empoderamento e autonomia para as mulheres. Vocês fazem um trabalho muito importante para a cidade de Volta Redonda, como as demais trabalhadoras dos diversos setores públicos e privados. Vocês merecem este reconhecimento e apoio do poder público. E, portanto, estamos abrindo este canal de diálogo, indo também para os bairros com as rodas de conversa e, cada vez mais, ouvindo as reivindicações das mulheres nas comunidades. Parabéns pelo trabalho que realizam através das cooperativas”, disse Glória Amorim.

A diretora do Departamento de Direitos Humanos da SMDH, Josinete Pinto, afirmou que a secretaria tem assento no Comitê de Acompanhamento da Coleta Seletiva, sendo essencial abrir este espaço de escuta para as mulheres trabalhadoras do setor.

“Atualmente, mais de 90% da mão de obra nas cooperativas de recolhimento dos produtos recicláveis nas ruas e bairros da nossa cidade são mulheres, trabalhadoras que merecem este reconhecimento pelo que realizam a favor do meio ambiente”, enfatizou Josinete.

As trabalhadoras da coleta seletiva, Vera Lúcia dos Santos, Janice Laureana e Rosimeire da Silva Paiva, destacaram o convite da SMDH como o reconhecimento do trabalho que executam diariamente, sentindo-se valorizadas pela homenagem da oferta do Café com Poesia e Prosa.

A diretora financeira da cooperativa reciclar VR, Valéria de Lurdes, agradeceu em nome das demais companheiras. “Estamos sendo recebidas com muito carinho, muita atenção e estamos nos sentindo trabalhadoras valorizadas, reconhecidas pelas nossas atividades. Este encontro para conversar deveria se repetir mais vezes, porque estamos sendo ouvidas. É dessa forma que podemos alcançar as nossas metas. Estamos todas muito gratas com a atitude da secretária e suas assessoras por isso tudo”, ressaltou Valéria.

O Café com Poesia e Prosa no auditório da SMDH contou com a participação da equipe de assessoria técnica; da integrante do Fórum Justiça, Maria das Graças; a inspetora da Guarda Municipal, Wilma Barbosa, que integra a Patrulha Maria da Penha; da coordenadora do Ceam (Centro Especializado de Atendimento à Mulher), Vanilda Coutinho. Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.