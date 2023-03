Unidade está em obras de melhorias e atividades acontecem no antigo colégio Macedinho, cedido por meio de parceria entre FCSN e prefeitura

Pais e responsáveis de alunos da Creche Municipal Ayrton Senna, localizada na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, participaram, nesta quarta-feira (8), do primeiro dia de aula no antigo colégio Macedinho, no mesmo bairro. O espaço está abrigando as aulas para os 132 alunos, enquanto a creche Ayrton Senna passa por obras de melhorias, que devem durar cerca de quatro meses.

Suellen Brunelle Lopes de Oliveira, mãe da pequena Giovanna Lopes de Oliveira, de 2 anos e aluna do Maternal II, elogiou a estrutura do colégio. “É um espaço muito bom, grande. Tem bastante salas, achei muito legal. Vão poder colocar, por exemplo, uma sala para descanso, outra para atividades. O pátio grande também, tem o de dentro e o lá de fora, a quadra. Essa possibilidade de as crianças utilizarem esses espaços, isso pra mim é enriquecedor”, destacou Suellen.

Ela e outros responsáveis participaram das atividades junto aos filhos nesta quarta, um dia após a reunião de pais que permitiu a todos conhecerem a estrutura do colégio. De acordo com a diretora-geral da creche Ayrton Senna, Nali da Conceição Alves, este primeiro dia permite que os profissionais e pais conversem e se conheçam.

“Como trabalhamos com crianças de 0 a 3 anos, são muito pequenos, a gente começa com dia de visita, onde a criança vem acompanhada dos pais, para poder participar das atividades lúdicas e de acolhimento propostas em salas de aula. Esse primeiro dia é também para a criança conhecer esse ambiente que é novo pra ela, estão explorando, brincando, participando das atividades interativas, a professora propõe jogos, brincadeiras, além do acolhimento aos pais”, explicou a diretora.

O prédio do Macedinho foi cedido pela Fundação CSN (FCSN), por meio de parceria com a Prefeitura de Volta Redonda, para garantir a continuidade das aulas da unidade da Secretaria Municipal de Educação (SME). O espaço recebeu manutenção e adaptações para poder receber as três turmas de tempo integral e outras três de meio período.

O secretário municipal de Educação, Sérgio Sodré, que participou anteriormente de vistoria no espaço do Macedinho, acompanhado de representante da FCSN, ressaltou que a Creche Ayrton Senna está recebendo diversas melhorias para atender melhor as crianças.

“A obra na Ayrton Senna é uma das que estamos promovendo para reformar, adequar e ampliar unidades de educação do município. Queremos que alunos e profissionais tenham as melhores condições possíveis para que a educação seja de qualidade em nossa cidade”, frisou Sodré. Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.