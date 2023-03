Visita do novo comandante contou com a presença do secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, recebeu nessa terça-feira, dia 7, a visita de apresentação do novo comandante do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), coronel Renato Assis Ferreira. O objetivo foi colocar a Polícia Militar à disposição para agir de forma integrada com as demais forças de segurança do município, buscando a melhoria da qualidade de vida da população.

“Agradecemos a visita de cortesia e ratificamos a disposição do município de sempre ajudar a Polícia Militar em tudo que for necessário, para a melhoria constante da segurança em nossa cidade”, frisou o prefeito Neto.

A área da 5ª CPA abrange os batalhões de Polícia Militar de Volta Redonda (28º BPM), Barra do Piraí (10º BPM), Resende (37º BPM) e Angra dos Reis (33º BPM). Em julho de 2022, o coronel Assis inaugurou, como corregedor-geral da PMERJ (Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro), a 5ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), que funciona no bairro Ponte Alta, aumentando a sensação de segurança para toda a área.

“É importante sempre a proximidade de toda a estrutura de segurança para o fortalecimento das ações integradas. A visita demonstra que continuaremos construindo uma cidade mais segura”, salientou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa. Fotos de divulgação. Secom/PMVR