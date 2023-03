Volta Redonda, uma cidade delas e para elas

Neste 8 de março, Dia Internacional da Mulher, município tem motivos para celebrar e seguir avançando na representação feminina na sociedade

Volta Redonda é uma cidade formada por mulheres e referência em serviços oferecidos para elas. Nesta quarta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, o município, um dos poucos do estado que conta com uma Secretaria de Políticas para Mulheres, tem alguns motivos para celebrar e outros para seguir avançando com a representação feminina na sociedade. Além de uma secretaria dedicada às mulheres, a presença delas é intensa no governo municipal: são mais de 8 mil mulheres trabalhando na prefeitura, inclusive no alto escalão do Poder Público como as pastas de Infraestrutura, Saúde e Planejamento, coordenadorias da Juventude e de Prevenção às Drogas.

A secretária de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), Glória Amorim, disse que o dia é de comemoração, mas também de muita reflexão. Ela lembrou que a mulher avançou em seu papel de protagonista na sociedade.

“A mulher na sociedade avançou bastante; na política, no espaço social, nas empresas, universidades, mas ainda encontramos muitos desafios. Vivemos em uma sociedade machista, patriarcal, que muitos (homens) acham que a mulher é propriedade. E a mulher ainda sofre muita violência; podemos ver isto nas reportagens veiculadas na mídia”, comentou Glória Amorim.

Ela destacou que Volta Redonda conta com uma rede bem ampla de atendimento às mulheres, como o Ceam (Centro Especializado de Atendimento à Mulher); a Patrulha Maria da Penha, com fiscalização e atendimento às mulheres com medidas protetivas de urgência expedidas pela Justiça; e a Casa Abrigo, que recebe vítimas de violência doméstica e familiar, sob risco iminente de morte.

“Na SMDH nós recebemos todos os tipos de mulheres: as que sofrem alguma violência, as que têm filho na prisão, a que está em busca de emprego ou qualificação profissional, e todas são atendidas com muito carinho e encaminhadas. Volta Redonda conta com o Ceam, que é um centro especializado de atendimento à mulher, com uma equipe multidisciplinar com advogado, psicólogas, assistentes sociais. A Patrulha Maria da Penha, que acompanha mulheres que possuem medidas protetivas a seu favor, expedidas pela Justiça, e a Casa Abrigo, onde a mulher que sofreu violência é avaliada pelo Ceam, sob iminência de morte, e é encaminhada para a Casa Abrigo, junto com seus filhos menores de 14 anos”, explicou a secretária.

Glória ressaltou que, apesar disso, existem alguns desafios para que Volta Redonda possa continuar sendo referência na garantia dos direitos e defesa da mulher.

“Nós precisamos de mais avanços, como, por exemplo, na área da Política. Volta Redonda hoje tem uma Câmara com 21 vereadores, todos homens. Temos que qualificar a mulher para o mercado de trabalho. Com isso, estamos implementando o curso ‘Mulheres Mãos à Obra’, que já qualificou quase 300 mulheres de Volta Redonda. Muitas já estão com seus empreendimentos ou empregos garantidos. Mas temos que fazer muito mais para as mulheres de Volta Redonda, uma vez que somos a maioria: 52% da população”, disse.

O prefeito Antonio Francisco Neto destacou a confiança que possui nas mulheres que compõem o governo, e frisou que a administração municipal busca, acima de tudo, oferecer e garantir respeito a todas as mulheres da cidade.

“Contamos com um time campeão, em que elas, sem dúvidas, são partes fundamentais da engrenagem do nosso governo. E Volta Redonda é referência na garantia de direitos e na defesa da mulher. E queremos avançar muito mais”, garantiu Neto.

Fotos: Cris Oliveira/PMVR