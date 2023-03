Carro roubado é recuperado pela PRF em Barra Mansa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde desta quinta-feira, dia 9, um Gol (Cambará-PR) no posto da PRF no km 293, da Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Segundo a PRF, o veículo consta como roubado, no dia 25 de junho de 2020, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, onde foi licenciado. O carro era dirigido por um homem de 51 anos.

Ele contou aos policiais ter comprado o carro de uma pessoa em Barra Mansa, dando em troca um outro veículo, no valor de R$ 25 mil. A ocorrência foi encaminhada à delegacia de Barra Mansa. (Foto: PRF)