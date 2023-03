Colégio João XXIII homenageia Therezinha Gonçalves em nova biblioteca

Unidade da Fevre ganhou amplo espaço de leitura e pesquisa com computadores e televisão

O Colégio João XXIII, unidade da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre), que fica no Retiro, ganhou biblioteca moderna com iluminação e móveis ideais para leitura, computadores com acesso à Internet e aparelho de televisão. O novo espaço leva o nome da professora Therezinha dos Santos Gonçalves Assumpção, a Tetê, em homenagem à ex-secretária municipal de Educação e ex-presidente da fundação, que faleceu há oito meses. O local foi reformado de acordo com orientação da então presidente da Fevre, após visita a escolas modelo em São Paulo, que apresentavam um novo conceito de biblioteca.

A diretora-geral do João XXIII, Roberta de Souza, contou a história durante a cerimônia de inauguração do espaço, na noite dessa quarta-feira, 8. A professora Therezinha, assim que assumiu a presidência da Fevre, visitou todas as unidades que compõem a fundação. Na ocasião, ela tinha acabado de visitar escolas modelo, em São Paulo, e se encantado com as bibliotecas das unidades.

“Tetê contou com empolgação sobre o ambiente colorido, iluminado, moderno, cheio de vida e com acesso à tecnologia que havia conhecido. A partir desse dia, começamos a nos organizar para colocar em prática a ideia que ela apresentou. Então, trouxemos para o João XXIII este espaço que vai despertar a leitura e atrair os cerca de 900 alunos do Ensino Fundamental II, do 6º ao 9º ano, com idades entre 14 e 17 anos, público do colégio hoje”, falou Roberta.

O projeto, com cores fortes e espaço amplo, foi feito gratuitamente pela arquiteta Ana Malta, filha da diretora adjunta da unidade, Cláudia Malta. E para a execução, a direção do colégio buscou parcerias. Com o apoio do coordenador do Centro de Qualificação Profissional (CQP) Aristides de Souza Moreira, Eiji Yamashita, as alunas do projeto “Mulheres Mãos à Obra” atuaram na reforma, assim como funcionários do próprio João XXIII. Tanto a arquiteta quanto o coordenador do CQP participaram da cerimônia de inauguração.

E a solenidade foi marcada pela emoção. Os alunos Emanuele, Alexandre e Jackson, que fazem parte do projeto Volta Redonda Cidade da Música, fizeram apresentação de violino. Além deles, o aluno do 9º ano, Henrique, foi o vencedor do desafio proposto pela professora de Português, Ângela Milani, e escreveu o melhor texto sobre o significado da nova biblioteca. Ele leu o poema “Tesouro da Escola”, que dizia que o local nos convida a sonhar acordados, e emocionou a todos.

Principalmente os familiares de Therezinha Gonçalves. Estavam na biblioteca o marido Luiz Paulo de Souza Assumpção; o filho Thiago dos Santos Gonçalves Assumpção; o irmão, o ex-deputado estadual Nelson Gonçalves; e o sobrinho Mateus. Luiz Paulo agradeceu a homenagem em nome de todos da família.

“Acho justa a lembrança, pois nos 40 anos que vivemos juntos, pude ver que ela vivia a educação e sei que deixou um legado de busca pelo ensino de qualidade”, falou.

Nelson Gonçalves lembrou ainda que Tetê, mesmo sendo secretária de Educação de Volta Redonda por 14 anos, “nunca deixou de pensar como professora, ouvindo e valorizando os profissionais”.

Também participaram da inauguração a chefe de Gabinete da Fevre, Monique Capobiango Martins, além de professores e funcionários da fundação, entre eles, a responsável pela biblioteca do João XXIII, Consolação Aparecida de Souza, a Brechó, que afirmou: “Estou na escola há 37 anos e gosto do que faço. Em 2019, registrei seis mil livros emprestados, agora, com este espaço, vou bater este recorde”. Ainda estava entre os convidados a secretária de Educação de Piraí, Sandra Neves de Almeida, que era amiga da professora Therezinha.

