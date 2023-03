Uma colisão envolveu um carro Ford Fiesta (vermelho), 2012/2013, e uma carreta na saída da Via Sérgio Braga com a Rua 207, no bairro Conforto, em Volta Redonda.

A colisão ocorreu por volta das 15 horas e o trânsito ficou bastante congestionado. A Rua 2 ficou interrompida. A Guarda Municipal foi solicitada para o local. Ainda não há informações sobre vítimas.