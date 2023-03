Greve por salários atrasados prejudica coleta de lixo em Barra Mansa

Coletores de lixo cruzam os braços em Barra Mansa

Os coletores de lixo da empresa Pioneira decidiram paralisar suas atividades, na manhã desta quinta-feira, dia 8, pelo não pagamento dos salários de fevereiro, em Barra Mansa.

O trabalho de coleta de lixo na cidade está sendo feita apenas por dois dos seis caminhões que normalmente fazer a coleta de lixo urbano

Segundo dados, a Pioneira recolhe todos os dias cerca de 50 e 60 toneladas de lixo na cidade. Segundo foi apurado, a empresa não teria recebido o pagamento do Saae-BM. O motivo seria a ausência de documentos de regularização exigidos em contrato.

Volta Redonda

A mesma empresa, Pioneira, também era responsável pela coleta do lixo urbano de Volta Redonda até dezembro do ano passado. Diante das dificuldades que empresa já estava enfrentando, a prefeitura encerrou o contrato e fez contrato emergencial com uma firma de Nova Iguaçu.