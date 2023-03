Mercadoria com suspeita de falsificação é apreendida na BR-040

Agentes da Operação Foco Divisas, realizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pela Secretária Estadual de Fazenda apreenderam na noite de quinta-feira, dia 8, cerca de 310 mochilas e bolsas com indícios de falsificação na BR-040, em Comendador Levy Gasparian (RJ).

O motorista foi liberado, mas pode responder pelo crime de contrabando. O material foi encontrado no interior de um Toyota Hilux que passou pelo posto fiscal. A mercadoria apreendida também estava sem nota fiscal. A ocorrência foi registrada na delegacia de Três Rios. O motorista foi indiciado pelo crime, mas responde em liberdade.

A comercialização de produtos pirateados está incidida em diversos crimes, como fraude no comércio, que está previsto no Art. 175 do Código Penal. É crime também contra a relação de consumo, de acordo com o Artigo 7º da Lei 8.137/1990 e de Sonegação Fiscal, de acordo com a Lei 4.729/1965. Além disso, a pirataria favorece a concorrência desleal, gerando aumento de preços e desemprego.