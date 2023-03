Muros de vedação começam a ser construídos em trechos da linha férrea

Investimentos contemplam instalação de cancelas nas principais áreas de transposição da ferrovia, além da regularização das passagens de pedestres

Barra Mansa está recebendo mais uma importante obra direcionada à segurança de pedestres e motoristas que transpõem os cruzamentos das linhas férreas. Trata-se da construção de muros de vedação, com dois metros de altura, numa extensão de dois quilômetros nos trechos localizado nos bairros Estamparia, Centro, Bom Pastor e Saudade. O primeiro dispositivo está sendo erguido próximo ao Parque Cidade.

Os serviços estão sendo executados pela Concessionária MRS Logística e incluem a instalação de cancelas nos principais trechos de transposição da ferrovia do município, na altura da empresa Saint Gobain, na Barbará, nas ruas Alberto Mutel e Duque de Caxias, no Centro e no bairro Saudade, além da regularização de passagens de pedestres.

Segundo o secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, a obra tem como foco a melhor organização das áreas urbanas de interface com a ferrovia e o aumento da segurança. “Os investimentos possibilitarão reduzir riscos de atropelamentos e abalroamentos”, ressaltou Eros.

A construção dos muros de vedação, bem como, a instalação de cancelas e regularização das passagens de pedestres integra o aditivo ao contrato de concessão assumido pela MRS, por meio da assinatura por mais 30 anos. A previsão é de que as obras sejam concluídas em agosto próximo.

Ainda segundo Eros dos Santos, os serviços complementam as obras de readequação ferroviária do município, que este ano entra em sua terceira etapa de execução, com a implantação e recuperação de pavimentação, drenagem, paisagismo, sinalização e iluminação da readequação ferroviária. “Está marcada para a próxima sexta-feira, 10 de março, às 15 horas, em Brasília, a relicitação desses serviços, que têm o valor estimado em R$41.686.503,96 milhões”.