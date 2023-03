Ossada encontrada no distrito de Quatis é da adolescente de Piraí

O delegado Marcelo Haddad, da Delegacia de Polícia, de Piraí, informou que o laudo de exame antropológico confirmou que a ossada encontrada no distrito de São Joaquim (Quatis), no último dia 25, é mesmo de Julia Hemanuelly de Faria, de 15 anos.

Segundo o delegado Haddad, o padrasto da vítima, um mecânico, que está preso desde o último 20, confessou o crime por esganação. Câmeras de segurança ajudaram para desvendar o crime. O delegado informou que imagens mostram o padrasto entrando na garagem com um veículo e saiu meia-hora depois.

Testemunhas viram quando ele colocou um grande volume enrolado em um lençol no banco traseiro do veículo. Exames foram realizados no automóvel que comprovaram a presença de sangue dentro do veículo.

O suspeito negava o crime, mas depois das evidências, acabou confessando, segundo o delegado Haddad. A mãe da adolescente disse que ela e o padrasto não tinham um bom relacionamento. Segundo ela, o mecânico atribuía à enteada o mau andamento de seu casamento. Foto: Álbum de família