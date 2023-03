Policiais militares prenderam na madrugada desta quinta-feira, dia 9, um jovem, de 20 anos, que estava com um carro Hyundai HB-20 (clonado), na Rua Helena Correa de Miranda, no Centro de Pinheiral.

O condutor do veículo ainda tentou fugir, mas foi alcançado. Contra ele havia um mandado judicial expedido pela Justiça no ano passado. Ele também teria sido um dos alvos de uma operação contra suspeitos de tráfico no bairro Três Poços, em Volta Redonda.

O veículo estaria com a numeração do motor raspada. Segundo foi apurado, 15 dias antes o mesmo jovem teria trocado tiros com policiais militares. Ele conseguiu fugir depois de colidir com um carro no muro de uma residência.

No início deste ano, segundo policiais, o suspeito chegou a ser preso, mas conseguiu escapar, mesmo algemado, quando foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) para fazer exame de corpo de delito.

Segundo os agentes, ele chamou a atenção por estar em alta velocidade e não respeitou a uma ordem de parada. Na tentativa de fuga, ele foi alcançado cerca de um quilômetro depois, quando ainda jogou o carro em direção à viatura policial.

Ele foi apresentado na delegacia de Pinheiral, onde o mandado de prisão foi cumprido. O suspeito ainda foi autuado pelo caso desta madrugada, em princípio, por receptação. (Fotos: Divulgação)