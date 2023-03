Policiais militares prenderam na noite de quarta-feira, dia 8, um idoso, de 68 anos, que estava com uma espingarda calibre 12 na Rua Curitiba no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda.

Uma denúncia anônima dava conta de que o idoso estava com uma arma (espingarda) enrolada em um pano sob uma mesa de sinuca. O idoso foi abordado do lado de fora do bar e a arma foi encontrada atrás do painel de preços do estabelecimento comercial.

Ele justificou aos agentes que já tinha sido agredido e que vinha sofrendo ameaças. Ele foi levado a delegacia de polícia, onde após o registro teve a prisão em flagrante confirmada. Foto: Polícia Militar