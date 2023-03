Polícia Militar prende suspeitos e apreende armas e drogas em Itatiaia

Policiais militares receberem uma denúncia na quinta-feira, dia 8, por volta das 15 horas, sobre quatro suspeitos que estariam em um veículo Toyota Corolla (preto), que teria sido usado no atentado contra policiais no dia 7, no trailer da Polícia Militar, no bairro Cidade da Alegria, em Resende.

A informação é de que os suspeitos estariam armados e a procura de um abrigo. Os agentes passaram a patrulhar a área quando depararam com o veículo e foi feita a abordagem na Rua Maringá, em Itatiaia.

No veículo estavam quatro suspeitos, de 37, 33, 22 e 21 anos. Durante fiscalização foi encontrado um pote contendo certa quantidade de pó branco semelhante à cocaína, seis aparelhos celulares, uma pistola de pressão de chumbinho modelo Pronitro (CBC) e uma carabina de pressão, ambas com notas fiscais e R$ 25,00 em espécie.

A Supervisão de Oficial esteve no local e após consulta não foi encontrado nenhum mandado de prisão em desfavor dos suspeitos. O polícia conduziu todos para 99ª DP onde o material foi apreendido para pericia posterior. O suspeito, de 37 anos, foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e ficou preso. Os demais foram ouvidos e liberados.