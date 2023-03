Inscrições podem ser feitas pela internet até 27 de março. Serão 10 vagas para cada cargo, além de formação de cadastro de reserva

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Administração (SMA), abre a partir desta quinta-feira, dia 9, inscrições para o concurso público para os cargos de Auxiliar de Escritório e Orientador Social, visando o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva. A seleção será feita pela Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda).

São disponibilizadas 10 vagas para cada cargo, sendo 7 para ampla concorrência, 2 reservadas para cotas para pessoas negras, e 1 para pessoas com deficiência (PCD). Para Auxiliar de Escritório é necessário ter o Ensino Fundamental completo; e para Orientador Social, é preciso ter concluído o Ensino Médio.

As duas funções possuem vencimento de R$ 1.302,00, além de auxílio alimentação de R$ 250,00, gratificação social de R$ 200,00, e gratificação de nível superior de 7,5% (para quem possuir formação superior). Os dois cargos possuem carga horária de trabalho de 220 horas semanais.

O concurso terá prova objetiva com 50 questões, valendo um ponto cada, a ser realizada no dia 9 de abril. Para os candidatos ao cargo de Auxiliar de Escritório, serão aplicadas questões de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais (atualidades). Para a função de Orientador Social, serão questões de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos.

“O governo municipal, na busca da reconstrução do município, vem tendo ações em todos os setores, como Saúde, Educação, Segurança Pública e Assistência Social. Essas nomeações propostas pelo prefeito Neto visam a remontagem das equipes, para um melhor atendimento à população. Respeitando o princípio da legalidade, de dar a todos o direito de pleitear vagas através do processo de concurso público, seguindo as determinações do prefeito para tornar o serviço prestado à população de nosso município cada vez melhor”, destacou o secretário municipal de Administração, Cláudio Franco.

Inscrições

As inscrições poderão ser feitas até o dia 27 de março pela internet, acessando voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico. O candidato deve preencher a ficha eletrônica, confirmar os dados cadastrados e enviar. No caso de dificuldade de acesso à internet, os interessados poderão realizar suas inscrições na Subprefeitura, situada à Av. Antônio de Almeida, nº 46, bairro Retiro, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h.