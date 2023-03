PRF flagra ocupantes de veículo com drogas na Dutra, em Floriano

Policiais rodoviários federais (PRF) flagraram na manhã desta quinta-feira, dia 9, às 10 horas, uma pequena quantidade de drogas dentro de um veículo VW Bora, no km 293, da Rodovia Presidente Dutra, no posto da PRF, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Na condução do veículo estava um homem, de 31 anos, e como passageiras duas jovens, de 23 e 19 anos. Durante a abordagem, o condutor informou que estaria indo para São Paulo visitar a namorada. As jovens foram convidadas para um passeio através de um aplicativo.

Indagado se havia algo ilícito, o condutor teria confessado que havia uma pequena quantidade de maconha na porta do veículo. A passageira, de 19 anos, confessou que tinha pequena quantidade de maconha na sua bolsa. Um acessório para consumo do entorpecente foi apreendido.

Os dois informaram que são usuários de maconha e seria para uso pessoal. Diante dos fatos, foram lavrados Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) em desfavor de ambos por porte de droga para consumo, sendo o material apreendido para posterior apreensão, sendo os ocupantes do veículo liberados para seguirem viagem.