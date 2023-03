O Volta Redonda tem motivos de sobra pra comemorar. Na noite da última quarta-feira (08), o Voltaço empatou com o Boavista em 3 a 3, no estádio Elcyr Resende, em Bacaxá, mas saiu classificado para a semifinal do Campeonato Carioca. A equipe aguarda o último jogo da 11ª rodada para conhecer o seu adversário na fase decisiva.

Com um bom começo contra o Boavista, o Volta Redonda abriu dois gols de diferença no decorrer da partida, mas sofreu o empate nos minutos finais. O técnico Rogério Corrêa comentou sobre a partida e as dificuldades encontradas em campo.

“Foi um jogo bem difícil, tinha um fator psicológico de buscar a classificação e isso pesa. Tivemos um bom início, conseguimos controlar a partida, mas pecamos dando contra-ataque pro nosso adversário. Tudo o que eles queriam. Voltamos bem para o segundo tempo, fizemos logo dois gols, mas tomamos outros dois em bola parada”.

Com a classificação entre os quatro primeiros colocados, o Voltaço deixou o Botafogo de fora da semifinal. De quebra, garantiu uma vaga na Copa do Brasil de 2024. Rogério Corrêa comemorou as duas conquistas e agora sonha com a vaga na final para coroar a campanha.

“Importante demais classificar em um campeonato feito para os quatro grandes avançarem. E você entrar no meio deles é um fator glorioso para uma equipe de menor investimento. Isso é importante, já garantimos também a vaga na próxima Copa do Brasil. Agora é desfrutar desse momento e buscar a tão sonhada vaga na final pra coroar ainda mais esse trabalho maravilhoso do Volta Redonda”.

O primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca será no próximo domingo, dia 12, às 18h, no estádio Raulino de Oliveira. O Volta Redonda aguarda a definição da última partida da 11ª rodada para conhecer o seu adversário.