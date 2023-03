Segurança nas escolas é tema de palestras em unidade de Volta Redonda

Objetivo é manter a proximidade entre a Guarda Municipal e a comunidade escolar, além de dar dicas de atos seguros e preventivos

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), através da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), promoveu duas palestras sobre Segurança na Escola na terça-feira (7). A ação foi voltada aos pais de alunos do Ensino Fundamental, que estavam em reunião na Escola Municipal Profª Helena Maria Estefani, no bairro Água Limpa. As palestras foram ministradas pelo corregedor da GMVR, inspetor Valdo Rocha, e solicitadas por integrantes do Conselho Comunitário da unidade escolar.

As atividades fazem parte de uma série de palestras que acontecerá em escolas de Volta Redonda. O objetivo é manter a proximidade entre a Guarda Municipal e a comunidade escolar, além de dar dicas de atos seguros e prevenção aos pais e responsáveis.

“A segurança pública é dever do Estado, mas é direito e responsabilidade de todos, por isso, cada um precisa fazer a sua parte. Sendo assim, os pais têm que dividir a responsabilidade com a escola e orientar seus filhos, para que tenham atitudes corretas e que problemas sejam evitados”, ressaltou o inspetor Valdo.

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, destacou que a Guarda Municipal vai intensificar a realização de palestras.

“Mais uma vez estamos próximos às escolas e as palestras têm o objetivo de gerar uma maior sensação de segurança. Vamos intensificar a realização dessas palestras, tirando dúvidas dos pais e funcionários das unidades escolares, e apontando as possíveis soluções no que diz respeito à segurança pública”, afirmou o secretário. Fotos: Divulgação/PMVR.