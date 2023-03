Os trabalhadores demitidos da Stellantis (antiga Peugeot Citroën) aprovaram em assembleia a proposta do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense. O acordo aconteceu na tarde desta quinta-feira, dia 9, na sede do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminense em Resende.

A assembleia contou com a participação de 127 funcionários, dos 137 dispensados, em 17 de fevereiro. A proposta apresentada pelo Sindicato teve a aprovação de 100% dos participantes. O Ministério Público do Trabalho (MPT) também participou das reuniões para buscar a melhor solução aos demitidos.

A proposta apresentada para os empregados foi um total de R$ 7.000,00, distribuído da seguinte forma: três meses de cesta básica (valor total de R$ 900,00), dois meses de assistência saúde (valor total de R$ 2.400,00) e um pagamento no valor único de R$ 3.700,00.

A proposta foi considerada boa pelo presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Edimar Miguel.