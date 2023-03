Volta Redonda empata e se classifica para o G4 do Estadual

O Volta Redonda está classificado para a semifinal do Campeonato Carioca. Nesta quarta-feira (08), o Voltaço empatou com o Boavista em 3 a 3, no estádio Elcyr Resende, e garantiu uma vaga no G4 do estadual. Os gols do Esquadrão de Aço foram marcados por Luizinho, Bruno Barra e Luciano Naninho.

O Voltaço aguarda a partida entre Vasco e Bangu, que ocorre nesta quinta-feira (09), às 19h30, em São Januário, para conhecer o seu adversário na semifinal. Em caso de vitória ou empate do cruzmaltino, o Volta Redonda enfrentará o Fluminense. Se o Bangu vencer, o adversário será o Flamengo.

Com a classificação para a fase final do Campeonato Carioca, o Volta Redonda garantiu uma vaga na Copa do Brasil de 2024. Será a quinta participação consecutiva do clube no torneio.