Chuvas causam alagamentos em bairros de Barra Mansa e Volta Redonda

As chuvas da tarde desta sexta-feira provocaram o transbordamento do Rio Secades, na Rua 207, no bairro Conforto, em Volta Redonda. As águas invadiram as ruas e algumas empresas e casas nas proximidades.

Em Barra Mansa, houve alagamento na Vila Barbará. O Rio Barra Mansa transbordou. No bairro Nove de Abril as ruas Jandir Luz da Rocha e Neurinete Meira foram tomadas pelas águas.

Na Rua Rua Irmã Carmelita no bairro Roberto Silveira, antiga Várzea das Oficinas, em Barra Mansa, o telhado de cobertura de uma residência desabou.Via

Na Via Sérgio Braga houve alagamento e o trânsito ficou com retenção. Muitos motoristas optaram por não passar com medo de uma pane no motor.

Houve também alagamento no pátio da Universidade Unifoa.