De janeiro de 2021 até agora, foram investidos mais de R$ 5,2 milhões para minimizar os impactos dos temporais que vêm aumentando a cada verão

O Brasil tem presenciado fortes chuvas neste verão, que vêm provocando impactos no dia a dia da população. Em Volta Redonda, de acordo a Defesa Civil do município, somente no último mês de janeiro choveu 396,4 mm (com pico de 71,2 mm em um único dia) – número 54% maior que o registrado em janeiro de 2022, quando o acumulado foi de 256,5 mm de chuva (pico de 43,7 mm).

Com o volume de chuvas aumentando a cada ano, a Prefeitura de Volta Redonda vem trabalhando para minimizar os transtornos causados e salvar vidas. Uma das ações é o trabalho realizado pelo Furban-VR (Fundo Comunitário de Volta Redonda), que já entregou, desde que o prefeito Antonio Francisco Neto reassumiu a administração municipal em 2021, 106 obras de contenção, com mais de R$ 5,2 milhões em investimentos.

São obras estruturais em mais de 35 bairros, como reparo, restauração, construção e ampliação de muros em solo cimento ou grampeado, concreto projetado e outros tipos de contenção, além de canaletas de captação de água da chuva, entre outras intervenções, que visam garantir a segurança da população.

“Principalmente nos bairros afastados da região central da cidade e aqueles que possuem áreas de risco, planejamos, junto com os moradores, um trabalho de prevenção e que tem se mostrado eficiente. Mesmo com um volume de chuva maior e crescendo nos últimos anos, conseguimos evitar situações de tragédia em nossa cidade. E vamos continuar investindo e cuidando da população”, afirmou o diretor-geral do Furban-VR, José Martins de Assis, o Tigrão.

Para o prefeito Antonio Francisco Neto, esse trabalho realizado pelo Furban-VR é fundamental e continuará recebendo atenção do Poder Público. “Prevenir é o melhor remédio. A contenção e outra obras para garantir a segurança dos moradores são prioridades, para evitar tragédias. Estamos cuidando da nossa população, da nossa cidade”, destacou o prefeito.

Em andamento

O trabalho do Furban-VR continua com outras 22 obras que se encontram em andamento. De acordo com a equipe técnica da autarquia, essas intervenções estão recebendo cerca de R$ 1,5 milhão em investimentos para construções de muros e outras obras de encostas em 17 bairros.

Uma das regiões com mais intervenções é o bairro Santo Agostinho. São quatro obras, atendendo ruas e servidões com a construção de muro de bloco e de contenção em solo grampeado; estabilização de encosta com muro solo cimento; recuperação e reparo em calçada e escada.

Outro ponto que está recebendo atenção é a Rua Helvécio Pimenta, no bairro Retiro, onde estão sendo investidos cerca de R$ 400 mil para estabilização de talude com concreto projetado, e a construção de um sistema de drenagem para captação de água pluvial.

O que vem por aí

E estão previstos mais R$ 870 mil em investimentos para 10 bairros, com as obras aguardando emissão da ordem de serviço, para que as empresas iniciem as frentes de trabalho. A obra com mais recursos (R$ 307 mil) envolve a estabilização de talude com muro em concreto armado e blocos de concreto estrutural – intervenção que acontecerá na Rua 100, altura do número 397, no bairro Laranjal.

Outro local a receber uma parte dos investimentos será a estabilização de encostas com concreto projetado e muro de bloco, que serão erguidos no Escadão da Conquista, localizado na Rua Nilo Peçanha, no bairro Eucaliptal.

Dentro desse planejamento de melhorias a serem iniciadas, ainda estão previstas obras preventivas nos bairros Belo Horizonte, Roma I, Santa Rita do Zarur, Nova Primavera, Vale Verde, Vila Brasília, Eldorado e Jardim Amália. Fotos: Arquivo/Secom PMVR.