Guarda Municipal de Volta Redonda garante segurança no Tarifa Zero

Presença de agente é por tempo indeterminado, após denúncias de uso indevido do ônibus

Agentes da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) estão atuando embarcados nos dois ônibus do Tarifa Zero, durante o percurso do transporte. A decisão foi tomada pelo secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, após denúncias sobre o uso indevido por parte de passageiros. A medida é por tempo indeterminado.

A corporação otimizou os recursos para disponibilizar dois agentes, que ficarão durante o dia no interior do transporte gratuito, devido às reclamações de que pessoas estão utilizando o coletivo de maneira imprópria, e causando transtornos aos demais usuários. A princípio, os agentes ficarão acompanhando as viagens por 30 dias e, após isso, o serviço será reavaliado junto aos guardas, para decidir a necessidade da continuidade ou não.

“A Guarda Municipal tem a missão de proteger os serviços da Prefeitura de Volta Redonda e, por isso, estamos investindo nessa demanda social, para que o transporte seja usado com segurança”, ressaltou o comandante da GMVR, inspetor Silvano de Paula.

“O objetivo da presença do guarda municipal no ônibus do Tarifa Zero é garantir um percurso seguro, para que a população possa usar para o fim ao qual se destina. Vamos intensificar ainda mais a fiscalização, para que não ocorra nenhum tipo de ação contrária ao que a população espera. A permanência não tem data para encerrar”, frisou o secretário Luiz Henrique.

Fotos cedidas pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). Secom/PMVR