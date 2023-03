Um idoso de 71 anos, suspeito de agredir a mulher, de 62, por ela “não fazer as tarefas de casa”, foi detido na tarde desta sexta-feira (10) no bairro Santa Rita, em Barra Mansa.

O fato ocorreu na residência do casal, para onde a Polícia Militar foi acionada para verificar informação de violência doméstica. Chegando, os agentes conversaram com a idosa, que disse ter sido empurrada pelo seu marido.

Aos policias, o homem teria confessado a agressão, dizendo que a empurrou porque, além dela não fazer as tarefas, a mulher estava usando para cozinhar um arroz novo, ao invés do que já tinha. Ele disse também que empurrou a mulher porque ela fez compras no cartão de crédito e não o informou, estourando o limite.

Os envolvidos foram levados para a delegacia, onde prestaram depoimento. No momento desta publicação, não havia informações se o homem ficou preso.