Uma mulher é suspeita de furtar na manhã desta sexta-feira (10) R$ 1.400 da bolsa da dona de uma loja de roupas na Rua Abdo Felipe, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa. É o segundo caso deste tipo de crime no comércio da região em menos de uma semana.

A funcionária do estabelecimento informou a policiais militares que a suspeita, aparentando ter 45 anos, entrou no estabelecimento, experimentou várias roupas no provador e deixou a loja sem comprar nada. Logo após a mulher ir embora, viu que a bolsa da dona estava no chão, dentro do provador utilizado pela suspeita, sem o dinheiro.

Aos agentes, a dona do local contou que o valor era referente ao pagamento mensal da própria funcionária que acionou a PM. A suspeita é negra, usava vestido florido e possui uma tatuagem no ombro. A PM chegou a fazer buscas pelas redondezas, mas a mulher não foi localizada.

Imagens de câmeras de segurança podem ajudar a polícia a chegar até a mulher. Na terça-feira (7), uma câmera de uma loja na Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Volta Redonda, flagrou três mulheres furtando a carteira de uma idosa dentro do estabelecimento.