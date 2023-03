Polícia Militar apreende espingardas e revólver em Miguel Pereira

Policiais militares apreenderam na tarde desta sexta-feira, por volta das 16h30min, algumas armas na Estrada Dr. Moacir Moura, no bairro São José das Rolinhas em Miguel Pereira (RJ).

Um homem que seguia pelo local foi abordado pelos policiais militaras. Os agentes perguntaram se ele tinha algo de ilícito em sua casa. O homem disse que com a morte de seu genitor, descobriu que havia armas em sua residência e que gostaria de fazer entrega-las.

Os agentes foram até o local e apreenderam uma espingarda calibre 20, uma carabina calibre 22, um revólver calibre e outro calibre 38. Várias munições também foram apreendidas. As armas e munições foram levadas para a Delegacia de Polícia de Miguel Pereira.