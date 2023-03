Concretização, que significa um grande marco para o município, aconteceu na última quinta-feira, dia 9

Mais uma demanda antiga da população de Resende está sendo atendida. Nesta quinta-feira, dia 9, a Prefeitura do município, através do prefeito Diogo Balieiro Diniz, assinou contrato com a empresa Itapetinga, que vai assumir a concessão do transporte público da cidade. Com isso, começando a contar a partir da assinatura, a nova empresa tem até 60 dias para iniciar as operações do transporte público na cidade.

A novidade trará para Resende uma frota 100% 0km na área urbana, e com no máximo um ano de uso na área rural. A tarifa paga pelo passageiro será de R$4,40. Segundo o prefeito, que se reuniu com proprietário da nova empresa, o representante se comprometeu a conversar com a empresa São Miguel, atual operadora do município, para que os usuários não percam o crédito que possuem nos cartões de transporte. Ele também assumiu o compromisso de dar preferência aos atuais funcionários da empresa na formação do quadro de funcionários da nova detentora da concessão.

O desfecho do processo licitatório significa uma conquista para o município, que estava refém de uma licitação feita há mais de 20 anos, com padrões e permissões obsoletos. Os esforços para promover transformações no serviço público de transporte coletivo começaram há mais de 4 anos. Desde então, o município vem realizando audiências públicas e defendendo os interesses da população. Vale lembrar que a empresa até então licitada conseguiu na justiça uma prorrogação do serviço.

– Estamos realizando praticamente um sonho da população desde antes de assumirmos a gestão municipal. Sabíamos que essa era a principal demanda da nossa população. A gestão municipal conseguiu muitos resultados positivos na saúde, educação, esporte, cultura e outros diversos setores da administração pública e queríamos promover uma licitação com novos padrões e exigência para melhor atender os resendenses, que merecem um transporte público de qualidade. Tivemos apoio de vereadores nesse complexo processo de licitação, que foi árduo, mas com muito comprometimento e trabalho estamos conseguindo torná-lo uma realidade. Continuaremos fiscalizando e sempre muito atentos, mas dessa vez com um contrato que nos respalda e permite que a população tenha um serviço seguro, pontual e de qualidade – comentou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.