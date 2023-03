Prefeitura de Volta Redonda promove evento pelo Mês da Mulher

‘Mulheres em Ação’ vai reunir música, dança e troca de experiências, das 9h às 16h deste sábado, 11, na Biblioteca Municipal, na Vila Santa Cecília

A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) de Volta Redonda promove o evento “Mulheres em Ação” neste sábado, 11, das 9h às 16h, na Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília. As atividades em comemoração ao Mês da Mulher são de graça e unem música, dança e troca de experiências por meio de palestra e roda de conversa.

O evento começa com música do Coral Municipal de Volta Redonda e segue com aula de dança com profissionais da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel). Às 11h30, a coach Karina Lomar fará a palestra “Mulheres que brilham, você nasceu para brilhar”. E às 14h haverá roda de conversa com o tema “Construindo redes de apoio para a prevenção da violência contra mulheres”, que será mediada pelo Núcleo de Atenção às Violências Estruturais (Nave/UFF).