Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em patrulhamento na noite de quinta-feira, dia 9, por volta das 23h30min, quando abordaram uma caminhonete Fiat Strada, conduzida por um homem, de 28 anos, no posto da PRF no km 293, da Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Durante fiscalização os agentes perguntaram se havia algo de ilícito. O condutor disse que havia uma pequena quantidade de maconha no porta luvas para o seu consumo. Foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em desfavor do condutor por porte de droga para consumo, que será remetido diretamente ao Ministério Público.

O material foi apreendido para posterior destruição e o homem foi liberado para prosseguir viagem.