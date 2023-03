PRF flagra passageiro com pequena quantidade de maconha em Piraí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava realizando fiscalização de combate ao narcotráfico quando parou um ônibus no km 233, da Rodovia Presidente Dutra, no posto da PRF, na descida da Serra das Araras, no bairro Caiçara, em Piraí.

Durante fiscalização, os agentes perguntaram se algum passageiro tinha algo ilícito. Um dos passageiros, de 27 anos informou que levava uma pequena quantidade de maconha para o seu consumo em sua bagagem.

Durante revista os agentes encontraram a pequena quantidade de drogas. Foi lavrado um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência). O entorpecente foi apreendido para posterior destruição e o passageiro liberado para seguir viagem.