A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou na tarde desta sexta-feira, dia 10, uma capacitação sobre arboviroses – doenças causadas por vírus – para os serviços de saúde do município.

Mais de 50 profissionais da área da saúde, entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, que atuam na rede pública e privada, participaram da iniciativa no auditório do Palácio 17 de Julho (sede da administração municipal).

Conforme explicou a coordenadora da Vigilância Ambiental de Volta Redonda, Janaína Soledad, em ambiente urbano as doenças mais comuns de arboviroses são Dengue, Chikungunya e Zika, transmitidas pelo Aedes aegypti.

“Podemos reforçar a importância da capacitação nesse momento, uma vez que as arboviroses estão circulando em função da maior possibilidade de proliferação do Aedes. É importante que os profissionais de atenção e cuidado estejam atentos aos sintomas e as medidas de proteção para informar a população e diagnosticar as doenças de maneira oportuna”, ressaltou.

A enfermeira do Departamento de Vigilância em Saúde de Volta Redonda, Milene de Souza, citou que essa iniciativa contribui para que a rede pública se organize para a assistência do paciente.

“O objetivo da capacitação é qualificar os profissionais para o manejo clínico da dengue e detecção precoce dos casos. Para que a rede de saúde consiga planejar e ordenar a organização assistencial do paciente na nossa rede de atenção à saúde, que consiste na Atenção Primária e a Rede de Urgência e Emergência (RUE), além dos possíveis casos que demandarem internação em hospitais”, disse.

O paciente com suspeita de arbovirose deve procurar a unidade básica de saúde mais próxima da sua residência, após avaliação é solicitado um exame laboratorial para a confirmação do diagnóstico.

“Todos os profissionais de saúde da rede pública e privada devem ficar atentos, pois hoje os olhares estão voltados à Covid-19. Como as sintomatologias são parecidas com o descarte para o coronavírus, outras arboviroses não estão descartadas. No município, as notificações ainda seguem baixas e o objetivo desta qualificação é manter atenção para esses diagnósticos”, esclareceu Tainã Batista, responsável pela Vigilância Epidemiológica. Fotos Cris Oliveira- Secom/PMVR