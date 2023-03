O Rio Barra Mansa, que nasce na serra de Rio Claro, voltou a transbordar e alagou várias ruas em toda a sua extensão. O rio desagua no Rio Paraíba do Sul, na altura do bairro Estamparia, em Barra Mansa.

A rodovia Saturnino Braga ficou interditada na altura do bairro Santa Clara. Veículos não conseguiam passar devido a cheia do rio. Os bairros São Luiz, Nova Esperança e Boa Sorte foram os mais atingidos pelos alagamentos.

O bairro Colônia Santo Antônio voltou a sofrer com os alagamentos e ruas cheias de barro. A Defesa Civil ainda não soltou um boletim informando a situação das chuvas na cidade.