Aplicativo ‘VRBus’ está disponível para ser baixado no google play ou app store; além disso, 50 pontos com maior movimento terão placas com informações da plataforma

O usuário do transporte público de Volta Redonda passa a contar, a partir de agora, com o aplicativo “VRBus”. Através dele, é possível acompanhar em tempo real a chegada de ônibus nos pontos. O “VRBus” já está disponível e pode ser baixado, gratuitamente, no google play ou App store do celular.

O aplicativo mostra o mapa da cidade com todos os pontos. O usuário pode selecionar um ponto e verificar os horários previstos para chegada das linhas que passam pelo local. O “VRBus” contempla as empresas viação Elite, Pinheiral e Cidade do Aço.

O aplicativo foi desenvolvido a pedido da Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), para auxiliar os usuários da cidade na verificação e fiscalização de horários. Os custos ficaram por conta das empresas que operam na cidade.

Além disso, 50 pontos de ônibus com maior utilização contarão com placas fixadas com as informações do aplicativo junto a um QR Code, que indicará os horários e as linhas daquele ponto específico. Basta o usuário apontar a câmera do celular para o QR Code do Mobilibus para ter as informações sobre o ponto específico.

O secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Paulo Barenco, destacou que essa ferramenta vai permitir que os usuários acompanhem os horários em todos os pontos através do “VRBus”.

“As placas já começaram a ser instaladas e inicialmente 50 pontos serão contemplados com o QR Code, caso o usuário não queira baixar o aplicativo. Isso vai auxiliar a todos, inclusive o Poder Público no cumprimento dos horários. A intenção é que mais pontos recebam o mesmo recurso”, disse.

Primeiros 50 pontos contemplados com QR Code

Avenida Lucas Evangelista de Oliveira Franco, 31

Praça Juarez Antunes

Avenida Doutor Nelson dos Santos Gonçalves, 434

Av. dos Trabalhadores, 330 – Vila Santa Cecília

Avenida dos Trabalhadores – Rodoviária

Rodovia Lúcio Meira, 140

Avenida Paulo de Frontin, 937

Avenida Paulo de Frontin, 711

Rodovia Sérgio Braga 4460

Avenida Amaral Peixoto, 143

Avenida dos Trabalhadores, 120

Rua Nelson Godoy, 5

Avenida dos Trabalhadores, 58

Avenida Sávio Cotta de Almeida Gama, 2047

Avenida Lucas Evangelista de Oliveira Franco, 510

Rua Neme Felipe, 56

Avenida Getúlio Vargas, 7283

Avenida Antônio de Almeida, 1058

Avenida Amaral Peixoto, 781

Rodovia Lúcio Meira, 116

Rua Luís Alves Pereira, 2

Rodovia Lúcio Meira

Avenida Sávio Cotta de Almeida Gama, 1892

Rua 33, 812

Rua Gustavo Lira, 202

Avenida Sávio Cotta de Almeida Gama, 1721

Rua São Gabriel, 15

Avenida Getúlio Vargas 412

Rodovia Lúcio Meira – Rodoviária

Avenida Sávio Cotta de Almeida Gama, 1721

Avenida Antônio de Almeida, 1332

Rodovia Sérgio Braga, 4600

Rodovia Lúcio Meira

Rua Cento e Sessenta e Um-B, 140

Avenida Nossa Senhora do Amparo, 197 Niterói

Retorno Adeodato Pires, 284

Avenida Sávio Cotta de Almeida Gama, 2197

Avenida Antônio de Almeida, 322a

R. Rio Jarí, 12

Rua Capitão Franklin Carvalho Junior, 163

Rua Vereador Marcelino de Moraes, 15

Avenida Antônio de Almeida, 1597

Av. Sete de Setembro 528

Rodovia Doutor Sérgio Braga

Avenida 1050, 415

Avenida N. Senhora do Amparo, 758

Avenida Orlando Jerônimo Téles, 301

Via Sérgio Braga, 485

Fotos Cris Oliveira- Secom/PMVR