Casa desmorona no bairro Nova Esperança em Barra Mansa

As fortes chuvas que atingiram a região provocaram alagamentos em vários pontos das cidades do Sul Fluminense. Em Barra Mansa, uma casa desmoronou na Rua Florianópolis no bairro Nova Esperança. Ninguém ficou ferido.

O acesso aos bairros ficou impossibilitado, pois as águas atingiram as ruas da localidade. A Tuvibra liberou a passagem de carros de moradores por dentro da empresa para facilitar o acesso a outros bairros.

Os bairros mais atingidos pelas cheias do Rio Barra Mansa foram Santa Clara, São Luís, Nova Esperança e Boa Sorte. A ex-presidente da Associação de Moradores e atual vereadora do município, Rahyane Braga, conversou com a reportagem do Destaque Popular e falou sobre os problemas e as providências que estão sendo tomada para minimizar a vida dos moradores.

“A situação foi muito complicada e muito crítica. Sou moradora do bairro há muito tempo e não tinha visto uma enchente como esta. Montamos um ponto de apoio para ajudar as pessoas afetadas pelas enchentes”, disse Rayane.

Homem fica preso na marquise de uma casa

A Defesa Civil de Barra Mansa foi solicitada para retirar um rapaz de que estava na marquise de uma casa e não conseguia deixar o local. Pouco depois ele foi retirado pelos agentes da Defesa Civil.

PONTO DE APOIO

As pessoas que foram afetadas pelas enchentes devem procurar o ponto de apoio que fica no Colégio Clécio Penedo, no bairro Nova Esperança. Segundo Rayane, quem puder doar roupas, agasalhos, utensílios domésticos e mantimentos podem procurar o local e fazer as doações.

No local serão servidos marmitex para as pessoas que tiveram as residências invadidas pelas águas.

DESLIZAMENTO DE TERRA AMEAÇA CASAS NO VERBO DIVINO

No início da manhã deste sábado, um deslizamento grande ocorreu no bairro Verbo Divino, deixando residências ameaçadas. Segundo moradores das proximidades, nenhum imóvel caiu, mas uma foto mostra que alguns podem estar comprometidos.