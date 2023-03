A cidade registrou 170 milímetros de chuva em pouco mais de 24 horas, considerado índice muito elevado, e a precipitação na noite deste sábado está em 65 milímetros de chuva.

A Defesa Civil atendeu 25 ocorrências, sendo a maior parte nos bairro Retiro e Três Poços. E o Rio Paraíba do Sul está com 2,15 metros acima do nível normal.

Há previsão de mais chuvas fortes neste domingo, 12, por isso a Defesa Civil segue em alerta máximo. O órgão alerta que o solo está encharcado, por conta das chuvas constantes e recomenda que as pessoas evitem deslocamentos durante períodos chuvosos. Secom/PMVR