Em 24 horas, a cidade recebeu precipitação de 97.6 mm

A Defesa Civil de Volta Redonda emitiu uma nota informando sobre os dados relativos as chuvas das últimas horas. O cordenador da Defesa Civil, Rubens Siqueira informou que a previsão é de chuvas para este sábado e domingo.

O acumulado de hoje, sábado (12) está em 25 mm, em volumes calculados até às 10h45. O Rio Paraiba está com 1.92 metro acima do nível normal, mas sem influência da Represa do Funil, sendo basicamente uma alta pela chuva que caiu nas cabeceiras dos afluentes.

Há previsão de mais chuvas fortes neste sábado e também no domingo. A Defesa Civil se manterá em alerta máximo, recomendando que as pessoas evitem – sempre que possível – deslocamentos durante períodos chuvosos.