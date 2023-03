O ‘Mulheres em Ação’, realizado neste sábado, 11, na Biblioteca Municipal, na Vila Santa Cecília, uniu serviços, cultura e lazer

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), promoveu neste sábado, 11, o “Mulheres em Ação” em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março. O evento reuniu na Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília, mulheres empreendedoras do Fórum Economia Solidária (Ecosol/VR), artesãs, representantes da Ordem dos Advogados do Brasil e da Defensoria Pública do Estado, além do caminhão do Cabelo, oferecendo corte e tranças de graça para mulheres e homens.

A secretária municipal de Políticas para Mulheres, Glória Amorim, abriu o evento chamando todas as mulheres para ficarem ao seu lado e falou sobre a importância das mulheres que iniciaram a luta por direitos, que ainda não acabou.

“O mês de março é um mês para comemorar as políticas públicas conquistadas, mas também de refletir. É importante, pelo Dia da Mulher, refletir sobre os avanços e conquistas de direitos, por uma sociedade mais evoluída, visando a garantia de mais empregos, mais educação, melhor atendimento na saúde e políticas de empoderamento e autonomia para as mulheres”, disse dona Glória.

A diretora de Políticas para as Mulheres, Ludmila Aguiar, afirmou que o “Mulheres em Ação”, veio para comemorar, ofertar serviços, nortear informações, celebrar o protagonismo da mulher e também fazer uma reflexão sobre as violência ainda sofridas. “O evento ainda teve o objetivo de divulgar o trabalho de mulheres empreendedoras”, falou.

A defensora pública do Estado, Ana Luiza Moraes, comentou os avanços na parte jurídica. “Ainda temos que avançar mais, porém, já acumulamos conquistas como a Lei Maria da Penha, as medidas protetivas e atendimento especializado”, afirmou.

O evento começou com clássicos da MPB nas vozes do Coral Municipal e teve ainda aula de dança com profissionais da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), palestra com a coach Karina Lomar com tema “Mulheres que brilham, você nasceu para brilhar” e a roda de conversa “Construindo redes de apoio para a prevenção da violência contra mulheres”, mediada por representantes do Núcleo de Atenção às Violências Estruturais (Nave/UFF).

E cada mulher aproveitou como preferiu. Jussara Carvalho elogiou a iniciativa da secretaria em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. “Vou fazer as sobrancelhas e sair bonitona daqui”, contou.

Já Marivalda Brito de Souza afirmou que todo evento social é bom para a comunidade. “Temos que prestigiar dessas ações, aproveitar os serviços e adquirir conhecimento. “Tem muitas coisas boas voltadas para mulheres aqui hoje, mas sempre participo desses eventos públicos. São oportunidades que não devemos perder. Eu participo de todos”, disse. Fotos Cris Oliveira – Secom/PMVR