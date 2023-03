Um motociclista, ainda não identificado, sofreu em um acidente na noite deste sábado, dia 11, nas proximidades do Posto Ipiranga, na Avenida Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio), no bairro Retiro, em Volta Redonda.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, para o local do acidente. O trânsito ficou com lentidão no local.