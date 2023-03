Mulher é assassinada a pedradas em Valença (RJ)

Uma mulher, de 31 anos, foi assassinada na madrugada deste sábado, dia 11, dentro de uma casa na Rua Eurico Lengruber, no bairro Parque Pentagna, em Valença. O suspeito do crime, de 32 anos, foi preso em flagrante logo em seguida ao tentar voltar para a residência.

A mulher foi identificada como Tamires Jacinto Delfino dos Santos. De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram até a residência verificar denúncia de populares dizendo que no local estava tento briga de casal e que gritos estavam sendo ouvidos.

Chegando, a polícia encontrou Tamires caída, já morta, com muito sangue em sua volta. De acordo com a PM, quando os agentes retornavam para a delegacia para apresentar os fatos na unidade policial, viram o suspeito fugindo do local e tentando se esconder em uma área de mata próximo a residência. Em seguida, ele foi flagrado pelos agentes retornando para a cena do crime.

O homem, que estava com marcas de sangue pelo corpo foi abordado e algemado. Ele foi levado para a delegacia, onde permaneceu preso por feminicídio. O corpo foi removido pelo rabecão ao Instituto Médico Legal do bairro Três Poços, em Volta Redonda. Ainda não há informações sobre o que motivou o crime e a relação entre os envolvidos. (Foto: Sandro Barra/Jornal Local)