Agentes do programa Operação Foco Divisas e da Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro apreenderam quase mil pares de tênis com indícios de falsificação. A ocorrência foi realizada no fim da manhã deste sábado, dia 11, no posto fiscal da BR-040, em Comendador Levy Gasparian (RJ).

O material estava em um caminhão baú oriundo de Nova Serrana, em Minas Gerais. O motorista contou que a mercadoria seria entrega na capital fluminense.

Os pares de tênis estão avaliados em cerca de R$ 45 mil. A ocorrência foi registrada na delegacia de Três Rios e o motorista liberado após prestar esclarecimentos.