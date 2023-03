Agentes da Polícia Ambiental do Estado do Rio de Janeiro receberam uma denúncia sobre um jovem, de 18 anos, que tinha em seu terreno, vários pássaros silvestres em cativeiro e sem autorização do órgão competente, nas proximidades do número 20, em Arcádia, em Miguel Pereira (RJ).

Os agentes foram recebidos pela mãe do suspeito que autorizou a entrada dos mesmos no local. Foram apreendidos 12 pássaros, uma espingarda, gaiolas para caça de pássaros e armadilha para caça de animais. Todo o material foi levado para a Delegacia de Polícia da cidade, onde a ocorrência foi registrada. O suspeito ainda não foi encontrado.

As aves serão encaminhadas para o CETAS – Centro de Triagem de Animais Silvestres – Ibama, em Seropédica (RJ).