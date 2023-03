Policiais miliares prenderam na noite de sexta-feira, dia 10, um homem, de 29 anos, suspeito de assaltar populares no ponto de ônibus em frente a um shopping na Avenida Tancredo Neves, no bairro São Geraldo, em Volta Redonda.

O suspeito foi localizado pelos policiais nas proximidades de um bar na Avenida Capitão Benedito Lopes Bragança, também no bairro São Geraldo. Ele é suspeito de ter assaltado três mulheres e um homem no local.

Durante abordagem, os agentes encontraram R$ 151,00 e uma bolsa de moedas preta. Na Delegacia de Polícia, as vítimas reconheceram o homem como o autor dos roubos no ponto de ônibus.