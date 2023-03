Policiais militares prendem suspeito de tráfico de drogas em Paraty

Com ele foram apreendidos 70 Eppendorfs de cocaína

Policiais militares da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar, do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), com informações passadas pelo Disque Denúncia, prenderam no final da tarde de sexta-feira, dia 10, um suspeito, de 27 anos, pelo crime de tráfico de entorpecente na Avenida Aloísio de Castro, no bairro do Condado, em Paraty.

Supervisão de oficial após receber determinação do comandante da 2ª CIPM, a fim de verificar denúncia chegada na unidade descrevendo um elemento traficando na avenida principal do Condado. De imediato procedeu para a localidade juntamente com o Patamo onde foi realizado um cerco, conseguindo localizar e prender o criminoso, de posse de 70 Eppendorfs de cocaína.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e o suspeito foi conduzido à 167ª DP (Paraty), onde foram tomadas as mediadas cabíveis sobre o caso, sendo o preso autuado por tráfico de drogas. O suspeito permaneceu preso.

