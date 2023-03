PRF recupera carro roubado na Dutra, em Barra Mansa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na noite de sexta-feira, dia 10, por volta das 19h30min, um veículo Hyundai/HB20 1.0M com placa de São José dos Campos, (SP) no km 292, da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), sentido São Paulo, antes do posto da PRF, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Os policiais rodoviários federais estavam em patrulhamento quando perceberam que o veículo estava parado no acostamento. Durante abordagem, no veículo estavam o condutor, de 33 anos, e o carona de 25.

O condutor disse aos agentes que o carro tinha dado pane e pararam no acostamento. Informou também que o carro tinha sido emprestado por um colega em São João de Meriti, onde residem. Disseram que iam a “Feirinha do Brás” fazer comprar roupas em São Paulo.

Ao ser realizada inspeção veicular minuciosa foi constatado tratar-se de um clone, sendo o original de mesmos modelo/marca/cor, mas, licenciado em Goiânia (GO), estando com gravame de roubo ocorrido no dia 4 de janeiro de 2023, em Duque de Caxias (RJ). Diante do exposto, os suspeitos foram detidos por receptação de veículo roubado, a ocorrência apresentada na 90ª DP de Barra Mansa.