Crianças e pacientes com comorbidades passam pelo procedimento neste sábado, 11, no centro cirúrgico da unidade

O projeto “Revi-VER”, da Prefeitura de Volta Redonda, atende 27 pacientes no Hospital São João Batista (HSJB) neste sábado, 11. As cirurgias de catarata serão realizadas em quatro crianças e 23 pessoas com comorbidades que, por conta do quadro clínico, precisam de sedação durante o procedimento e acompanhamento em ambiente hospitalar. Esta é a segunda vez que o “Revi-VER” utiliza o centro cirúrgico da unidade, desde a implantação do projeto no município, em junho de 2021. Em setembro do ano passado, 17 pacientes foram operados no hospital.

De acordo com o diretor-geral do HSJB e vice-prefeito de Volta Redonda, Sebastião Faria, a necessidade é identificada no momento do exame pré-operatório, na Ilha São João.

“Todas as crianças têm indicação de sedação e entre os adultos são pessoas que apresentam problemas cardíacos, Alzheimer e outras comorbidades que os impedem de serem operados no centro cirúrgico oftalmológico móvel, instalado na Ilha São João. Eles precisam de sedação e acompanhamento em ambiente hospitalar”, explicou Faria.

Ele acrescentou que as cirurgias, marcadas previamente, acontecem desde às 7h deste sábado, 11, e seguem pelo período da tarde. “Disponibilizamos dois centros cirúrgicos para o programa, pois enquanto em um é realizada a cirurgia, o outro está sendo preparado para o procedimento. Assim, garantimos agilidade ao processo. A cirurgia é feita pela equipe do ‘Revi-VER’ e o pós-operatório é feito na Ilha São João, nos mesmos moldes dos pacientes que operam no centro cirúrgico móvel. Eles recebem alta no mesmo dia, algumas horas após o procedimento. E todos devem contar com acompanhante”, ressaltou o vice-prefeito, que dirige o hospital.

Terceira etapa do ‘Revi-VER’ em 2023 fez quase 600 procedimentos nesta semana

O “Revi-VER”, que oferta cirurgias de catarata pelo SUS (Sistema Único de Saúde) em Volta Redonda, encerra neste sábado, 11, a terceira etapa do projeto em 2023. A equipe fez 594 cirurgias, entre 6 e 11 de março, incluindo as 27 com sedação em ambiente hospitalar. Nesta etapa também foram realizadas 60 cirurgias de pterígio, além de 450 exames de biometria – pré-operatório para a cirurgia de catarata, e ainda consultas de revisão para pacientes operados há 30 dias. O projeto foi implantado no município em junho de 2021 e, desde então, já realizou mais dez mil cirurgias de catarata. Fotos de divulgação – Secom/PMVR